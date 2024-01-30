艾辛：北非摩洛哥征服南非

摩洛哥是迄今為止在非國盃上唯一表現出色的北非國家。他們在F組中以7分排第1，入5球僅失1球，小組賽戰績僅次於塞內加爾。

他們主導了所有的比賽，並且很舒服地控制大局，近8場比賽保持不敗，並且在最近6場比賽全部取得士哥，正好表明在球場上許多位置上所擁有具級數的球員，這亦是其他球隊欠缺的一環。其中一支欠缺這樣底氣的球隊，正正是今仗對手南非。儘管南非在小組中獲得次名出線，但其實表現平平，只是憑藉擊敗納米比亞4:0，以更好的對賽紀錄壓過對手，這也是他們迄今為止在非國盃中唯一取得入球的比賽。

摩洛哥在過去7場對南非的比賽中只輸1場，我認為他們不會在這場比賽中敗給對手，我認為南非的進攻不力，將難以匹敵一支組織嚴密的摩洛哥，摩洛哥將贏得這場比賽並晉級8強。

同日馬里對布基納法索。牌面上，我認為這是一場很難預測的比賽，皆因馬里及布基納法索都是很優秀的球隊。我說過馬里是今屆非國盃中的黑馬，到目前為止他們的表現符合我預期。他們身處的小組中相當難踢，但仍錄得1勝2和成績並以首名出線，令人印象深刻。拉辛辛拿約高一直是馬里的頭號危險人物，他的表現也給我留下了深刻的印象。他在前場非常落力，並透過其中場核心大腦的能力，精準地展示出這支球隊的實力，這亦解釋了他們在今屆賽事只失1球。

另一邊廂，布基納法索也表現得很好。儘管我預計阿爾及利亞會獲得D組首名，不過亦相信他們能夠組出線，結果不負眾望以次名入16強。他們取得了兩場不俗的結果，首先戰勝了毛里塔尼亞，然後戰平了阿爾及利亞。話雖如此，他們上仗被安哥拉技術性地擊倒，這表明球隊中有明顯的弱點是馬里可以利用的。這將是一場非常膠著的比賽，甚至可能進入加時階段，但我會秤先馬里，相信他們將會晉級8強。