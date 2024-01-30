俄花滑美少女華莉娃被判禁賽4年

俄羅斯花滑美少女華莉娃因違反禁藥條例，被體育仲裁法庭（CAS）判罰禁賽4年，而俄羅斯於2022年冬季奧運會所奪得的團體賽金牌亦被褫奪，由美國隊補上。

俄羅斯反興奮劑機構（Rusada）的一項調查指出，華莉娃在2022年冬奧會之前未能通過「沒有犯錯或疏忽」的測試，而她當時贏得冬奧團體金牌時為15歲。體育仲裁法庭維持了世界反興奮劑構WADA的上訴，並於周一(29日)公布對華莉娃判以禁賽4年的處罰，禁賽期由2021年12月25日開始。WADA回應：「對兒童使用興奮劑是不可原諒的。」

華莉娃的禁藥測試不及格消息，是她為俄羅斯奪得2022年北京冬奧花滑團體金牌後才傳出，而她當時在冬奧場上成為首位完成四周跳的女運動員，但俄羅斯奪得冬奧團體金牌後，頒獎儀式都有未有進行，因為已揭露出華莉娃在國內比賽的藥檢呈陽性。

目前華莉娃已17歲，而她在冬季奧運會後再沒有在任何國際賽上亮相，俄羅斯的冬奧團體金牌已被取消，並有美國隊補上。至於克里姆林宮批評CAS的裁決是一個「政治化」的決定，而俄羅斯奧委會則表示：「實際上已經向俄羅斯體育宣戰了。」