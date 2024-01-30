佘繕妡闖多哈大獎賽正賽　與江旻憓周三登場

香港女子重劍隊周一（29日）出戰卡塔爾多哈劍擊大獎賽，21歲港將佘繕妡成功於資格賽晉級，將與世界排名第1的港隊隊友江旻憓於周三（31日）正賽登場。

今站港隊派出7名選手出戰多哈大獎賽，世界「一姐」江旻憓直接晉級正賽，而佘繕妡、連翊希、朱嘉望、陳渭泠、陳海琳和陳祉澄則要由資格賽打起。世界排名26的佘繕妡於小組賽取得3勝3負晉級淘汰賽，之後她分別以15：8和15：6擊敗俄羅斯劍手Ekaterina Tarasova及世界排名55的加拿大劍手Leonora Mackinnon，取得正賽資格。

至於陳渭泠、陳海琳、朱嘉望和陳祉澄均在淘汰賽首圈止步，連翊希以15：13險勝塞爾維亞的Jana Grijak，但之後以10：15不敵愛沙尼亞的Katrina Lehis，與64強正賽擦身而過。

香港男子花劍隊日前則在法國出戰法國劍會會內賽，其中「劍神」張家朗狀態大勇，小組賽以全勝姿態晉級，4強擊敗法國劍手後，決賽以15：13力挫捷克劍手Alexander Choupenitch奪得冠軍，為2月10日於意大利都靈舉行的花劍大獎賽寓賽於操。