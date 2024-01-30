藍武士未入局？森保一：明白外界期望好高

亞洲盃16強周三（31日）大戰，由日本鬥巴林。「藍武士」雖然順利由分組賽突圍，但表現未如預期，尤其防守漏洞被人詬病，主帥森保一就承認外界對日本隊在亞洲盃的表現有好高期望，並表示今場對巴林會先專注做好自己，同時為未能準時出席記招道歉。

力爭重奪亞洲盃冠軍寶座的「藍武士」，16強將會面對巴林。繼分組賽首戰賽前記招遲到後，是日有份出席的森保一及久保建英，又比原定時間遲約10分鐘才現身，面對現場南韓記者追問原因，森保一亦作出道歉：「呢個係球隊管理嘅問題，但上次因為司機喺會場附近兜咗20分鐘，先搵到位畀我哋落車搞到遲到，好抱歉。」回應引來現場記者一陣哄笑。

上屆於決賽飲恨的日本，今屆於D組取得2勝1負成績，僅以小組第2名姿態晉級，欠缺說服力的表現備受質疑，森保一表示感受到外界對「藍武士」有頗高期望：「外界覺得日本隊喺『亞洲盃』踢得未夠好，係因為大家對我哋有期望，係對日本隊嘅尊重，我覺得全亞洲嘅整體足球水平都提升緊，比賽更具競爭性，強弱差距都縮細咗。」

日本3場分組賽場場有失波，但森保一仍對球隊後防充滿信心：「我哋當然要吸取分組賽期間嘅教訓，但唔代表我哋防線存在隱患，巴林係好有能力嘅球隊，只要我哋做好自己，相信球員有能力應付對手。」「藍武士」分組賽曾以1比2不敵伊拉克，久保建英就表示會失利中學習：「之前對伊拉克我哋好早就失波，呢啲情況我哋需要避免，巴林同伊拉克嘅風格好似，擅用身體對抗嘅踢法對我哋嚟講唔會陌生，希望我哋今次表現會更好。」