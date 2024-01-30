省港盃　起用亞運班底　安帥：盼年青球員再進步

第42屆省港盃相隔5年後再次復辦，港隊周三（31日）先坐鎮旺角大球場，出戰首回合賽事面對廣東隊。其中由卡塔爾趕返香港領軍的主教練莊恩安達臣，盼望今次球隊以杭州亞運班底為骨幹下，能夠在賽事取得好成績，力爭達成3連霸！（港台電視32周三晚上8時直播）

港隊周二（30日）晚上在旺角大球場進行賽前唯一一課操練，22名球員皆有現身。剛帶領港隊出戰亞洲盃決賽周的主教練莊恩安達臣，早前向本報記者透露多哈時間周三（31日）凌晨才返港，故是日未能趕及出席賽前記者會，並由足總菁英培訓總監兼主教練保坂拓朗頂替其位置。

然而將首次帶隊參與省港盃的安帥，在卡塔爾接受訪問時，承認對這項盃賽歷史認識不深，但希望一班有份出戰杭州亞運的年輕球員，可以在這項賽事繼續踢出好表現及爭取佳績：「我要求今次賽事盡量用番有份出戰亞運嘅年輕球員，好可惜安永佳、亞歷斯祖唔喺香港踢唔到，希望一班球員憑同廣東隊交手嘅機會，繼續取得進步。」

而陪同保坂拓朗出席記招的後衞李毅凱，則指自己經過早前海外集訓，以及亞洲盃分組賽後，狀態目前愈來愈好，相當期待參與今屆省港盃：「代表香港無論踢咩比賽都係一件好光榮嘅事，自己會好好珍惜。始終前幾屆都幫香港隊攞到冠軍，希望今年可以同班U23球員踢場好波，幫港隊再衞冕。」

至於廣東隊方面，今次由周穗安擔任主教練，陣容以中超球隊梅州客家為主力，再配合效力佛山南獅、廣州隊、廣州影豹等的廣東球員應戰。值得一提，廣東隊對是次省港盃十分重視，全隊自1月初起將進行4個階段的針對性訓練，惟中國國腳兼射手謝維軍，今場將會缺陣。陣中老大哥史亮相隔逾十年，再次參加省港盃，在記招上他形容香港足球近年進步得很快，加上今場屬於作客賽事，預計會以防守反擊為主。