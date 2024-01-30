日韓有隱憂 亞洲盃冠軍撐澳洲

亞洲盃進入16強階段，各路大軍經過3場比賽，大家都已經「睇晒辦」，又是出手趁早買入「冠軍」的好時機。

16強當中，本應戰鬥力最強橫的是日本和南韓，不過南韓分組賽最後一戰以3:3賽和馬來西亞，即使是刻意走線，但避得開日本，亦避不過坐擁半個主場之利的沙特阿拉伯，以南韓3場分組賽失6球的防線，絕無必勝把握。

分組賽到淘汰賽都係靚籤

日本方面亦不無隱憂，王牌三笘薰仍在養傷當中，而且從球隊不敵伊拉克一仗可見，日本一旦面對速度高及反擊銳利的球隊往往輸蝕，16強對巴林考驗不會太大，但再晉一級後無論對伊朗或敘利亞，贏面亦非壓一。

迄今表現反而最好的，其實是澳洲。該隊於分組賽2勝1和僅失1球，而且頭兩仗皆零封對手，防守非常硬淨，唯一失球是篤定出線後半力出擊，鬥烏茲別克所致。

16強面對印尼，澳洲輕輕踩油，便以4球大勝對手，予人感覺深不見底。出線8強後，澳洲的對手會是南韓對沙特的勝方，雙雄互撼必元氣大傷，加上澳洲多兩日休息時間，絕對是坐收漁人之利，只要闖過這一關，4強無論對約旦或塔吉克，澳洲均可憑身高優勢力壓對手入決賽，目前冠軍有7倍，相當值博。