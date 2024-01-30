永倫「破百」大勝康仁福建　奪甲一季軍

香港男子甲一籃球聯賽季軍戰次回合周二（30日）於灣仔修頓場館舉行，永倫憑泰那和柏斯合轟60分，以105：78大勝康仁福建，場數2：0奪得第3名，提早過年。

永倫首回合險勝康仁福建89：84，在3場兩勝制季軍戰取得領先優勢。今場康仁福建開局打出5：2，其後泰那兩度剷籃得手，加上柏斯入樽得分，反超前3分。永倫此節由泰那和柏斯裡外夾擊，合取17分，連浩駿亦貢獻7分，福建則有外援李察士單節12分7籃板落力追分，永倫首節僅領先24：23。

第2節永倫愈戰愈勇，何倚富上籃得手後，周迎堅妙傳柏斯「拆你屋」，泰那博得「and 1」加命中三分球連取6分，一輪10：0攻勢拉開至34：27。福建曾追至1分差距，但防守不夠嚴密，又被柏斯、泰那和韓天次轟10分，永倫半場以48：39繼續領先。

再無退路的康仁福建換邊後嘗試反撲，林羽「long 2」，楊瑞鴻和懷斯各轟三分球，收窄差距至49：59。楊瑞鴻單節12分，不過李察士全節只得3分，未能助福建進一步收窄差距，反而永倫頻頻攻擊顏色地帶，柏斯以三分球回應李察士，之後亦博得「and 1」，單節取得9分，助永倫以82：62拋離對手。

永倫到最後一節仍然保持火力，周迎堅交出「no look pass」助攻連浩駿上籃，泰那轟兩記三分球，拉開23分差，最後4分48秒收起今場得33分的泰那。福建進攻失靈，長達6分鐘僅得6分。永倫最終以105：78大勝奪得季軍。

永倫團隊命中率高達54％，「得分機器」泰那轟33分6籃板，柏斯以27分6籃板緊隨其後，另外連浩駿各何倚富各得9分。康仁福建以楊瑞鴻29分居首，外援李察士則取23分7籃板。