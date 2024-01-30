祖高爾：車仔格食格剋住紅軍

利物浦對車路士在近季絕對是一場值得關注的比賽，皆因最近幾個球季我的兩支前東家往往和氣收場。

我們首先必須回應高普宣布他將在球季結束後離開紅軍的消息。他在利物浦贏盡一切，並將以球會的傳奇人物身份離開。看到他離開我也感到很難過，畢竟他是一個很有個性的人，甚至是一個傑出領隊。

我認為高普宣布離隊令利物浦在今季變得更有威脅，原因是球隊上下皆會為他拼盡而戰。他們現正處於令人難以置信的狀態，自從季初作客不敵熱刺，之後 14 場聯賽保持不敗。

事實上，他們今季各項戰線的17場主場比賽保持不敗，只有阿仙奴和曼聯能打和而回，可見晏菲路是一座多麼堅固的堡壘，這對車路士來說是多麼艱鉅的任務。

儘管穆罕默德沙拿在非國盃受傷，許多人都擔心紅軍將如何應對，但他們似乎根本沒有受到影響，皆因幾個不同的球員能分擔責任，令這支利物浦變得更加危險。在沙拿暫時缺陣的4仗，利物浦共入14球，其中迪亞高祖達、加普、達雲紐尼斯、路易斯迪亞斯和居迪斯鍾斯都攻入2球或以上。

另一方面，車路士並不如紅軍那樣奢侈。雖然他們是一支很有優勢的球隊，但同時亦是一支不斷浪費機會的球隊。

儘管他們在過去10 仗只輸2 場（在3 個月前車路士也曾經試過做到這一點），但上仗英足盃對維拉再一次凸顯在門前頻頻失機而失去了不少聯賽積分或在盃賽晉級的機會。

芝維爾的回歸對藍戰士至關重要，皆因為他們在後衛位置上提供一些平衡，尤其考慮到車路士的比賽方式，這點十分關鍵。我們還沒有看到像利維高維爾或阿素迪沙斯這樣的球員，能在史達寧或梅迪歷身後疊瓦式助攻，但當換上熱衷助攻的馬路古斯圖和芝維爾在這些位置上，我相信你會開始看到車路士在今季餘下賽事，會經常出現邊線疊瓦的情況。

只看聯賽排名，利物浦看來必勝無疑，但我認為兩隊目前的比賽方式和狀態，令這場賽事並不如外界所想，實際是更加接近，我預計會打和。