香港東方擊敗滿貫　總決賽場數追成1比1

香港甲一籃球聯賽周二（30日）尾場上演總決賽Game 2，最終香港東方憑梁嘉顯攻入全場最高25分，以78：73擊敗滿貫，場數追至1比1，兼打破對方今季不敗身。

滿貫上場以1分險勝，在5場3勝制的系列賽先拔頭籌，香港東方為免陷入落後場數0：2的絕境，今場第1節已決心十足，梁嘉顯和麥洛連共射入3球3分，基拔上籃得手，拉開至17：10。其後滿貫有蓋帝斯和蔡再懃先後博得「and 1」，滿貫追至22：25完第1節。

兩隊第2節持續激戰，卜聿揚面對葉俊傑的防守大力入樽兼博得對方犯規，引來球迷歡呼，蔡再懃則連取8分，加上惠龍兒搶下進攻籃板後再放入兩分，助球隊追近至38：40。不過開局表現神勇的梁嘉顯多次殺入籃底製造犯規，基拔於惠龍兒防守下成功上籃，香港東方擴大優勢至47：40完半場。

基拔第3節一開局即連取4分，把分差拉開至11分，之後輪到蓋帝斯獨得4分，蔡再懃快攻上籃後再兩罰全中，把差距縮窄至6分，其後梁嘉顯和李琪各入1球3分，香港東方仍以62：56領先進入第4節。

梁嘉顯第4節中段再添1球3分，助香港東方拉開68：58，隨後滿貫1次美妙配合，蓋帝斯接應惠龍兒妙傳後灌籃，迫使香港東方叫暫停。基拔暫停過後立即射入個人今場首個3分，陳兆榮放籃得手，不過李琪讀秒階段射入3分，惠龍兒施展入樽，滿貫最後27秒追至73：76，但最終香港東方力保勝果贏78：73完場，追平場數之餘，亦令滿貫錄得今季首敗。