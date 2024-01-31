曹圭成救主！南韓互射12碼淘汰沙特

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】亞洲盃16強周三（31日）假多哈教育城球場爆發焦點戰，由南韓鬥沙特阿拉伯。結果先落後的「太極虎」，憑後備入替的曹圭成頭鎚補時9分鐘建功救主，法定時間1比1逼和沙特阿拉伯，加上趙賢祐互射12碼期間兩次撲出對手射門，擊敗對手驚險晉級。

南韓正選收起曹圭成，孫興民出任箭頭，鄭優營及李康仁負責兩翼側擊，黃仁範坐鎮中場，金玟哉及金英權鎮守後防中路；沙特則有隊長艾達沙尼壓陣，阿些利出任前鋒。看台大部分皆是支持沙特阿拉伯的球迷，令南韓猶如身處作客環境。

雙方開局互相試探，踢得非常謹慎。26分鐘孫興民接應長傳殺入禁區起腳，考驗不到沙特門將艾卡沙。1分鐘後沙特反擊，阿些利的攻門柱邊出界。其後阿些利及拉哈米先後頂中楣彈出，完半場前同入球擦身而過。

換邊後，沙特主帥文仙尼的換人調動立竿見影，後備入替的拉迪夫上場不足1分鐘，就闖入禁區射破趙賢祐十指關，打破場上僵局。落後的南韓大軍壓上，換入今屆表現備受批評的曹圭成加強攻勢，比賽後段圍攻沙特後防。補時9分鐘「太極虎」的努力終於有回報，曹圭成接應薛英佑頭鎚二傳，門前再加多頭建功，用入球回應爭議聲，兼為南韓法定內時間追和1比1。

加時階段，南韓繼續用兩翼傳中戰術轟炸沙特後防，沙特則用快速反擊發圍，但兩隊都未能再取得入球。比賽要由互射12碼分勝負，今次輪到南韓門將趙賢祐挺身而出，兩次撲出沙特球員的射門，幫助「太極虎」總比數5比3擊敗沙特。不過南韓兩日後，即刻要在8強硬撼有更多時間休息的澳洲，可謂是挑戰浪接浪。