連撲沙特兩球12碼　趙賢祐：我哋贏信念

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】南韓周三（31日）於亞洲盃16強淘汰沙特阿拉伯，晉級8強，其中互射12碼期間兩次撲出沙特球員射門的趙賢祐，賽後被選為全場最佳球員。這位今屆表現一度備受批評的「太極虎」贏波功臣，賽後就認為球隊今場贏在球員及教練之間互相信任。

南韓今屆分組賽表現未如理想，不少球員都因此受到輿論攻擊，其中因為正選門將金承奎右膝十字韌帶斷裂，而要臨危受命為南韓把關的趙賢祐，也一度成為箭靶。不過今場這位32歲門將大踢爭氣波，互射12碼期間先後撲出艾拿積及加列的射門，成為南韓晉級功臣。對於批評聲音，以全場最佳球員身分出席賽後記招的趙賢祐如此回應：「作為門將我永遠都唔想失波，我嘅頭號目標係力保不失，但我同球隊都希望忘記過去，努力為下場波做準備。」

趙賢祐認為南韓今場贏在有更強信念：「今場贏波全靠保持信念，教練鼓勵我哋要對自己有信心，對球隊有信心，以至於去到要互射12碼前，我都確信自己會撲到對手射門，結果真係做到，幫助球隊晉級。」他解釋比賽中的這份自信，是源於訓練時有做足準備：「信心係喺訓練中建立，我哋為互射12碼做咗好多訓練，門將教練對我充滿信心，話無論做咩決定，佢哋都畀到我好大自信，嚟緊再有機會撲12碼，我好肯定都會做到同樣嘅嘢。」

除了教練對球員有信心，趙賢祐認為球員之間的互信，也是今場勝仗不可獲缺的因素：「今日比賽之前，我哋深信只要唔先失波，我哋嘅前線球員有足夠能力取得入波，今日先失波係有啲失望，但我哋戰鬥到底，好開心最後攞到滿意嘅戰果，相信呢場波可以幫助我哋建立信心，應付嚟緊嘅挑戰。」