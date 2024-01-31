奧利斯創造3球　曼聯肯出手簽佢未？

米高奧利斯今場射入1球及貢獻2次助攻。(Getty Images)

周三(31日)凌晨英超，水晶宮主場以3比2擊敗錫菲聯，翼鋒米高奧利斯創造3球，包括射入1球及貢獻2次助攻，表現極之搶眼。盛傳曼聯新股東拉特克利夫有意收購呢位22歲法國新星，取代表現長期低迷嘅安東尼馬菲奧斯，經此之役，紅魔鬼應該要加快出手搶人，否則隨時落入其他豪門手上。

排包尾嘅錫菲聯先下手為強，開賽1分鐘就由比尼頓射入世界波打開紀錄，水晶宮好快扳平，米高奧利斯右路傳中，伊比爾治伊斯凌空射入。不過，轉個頭錫菲聯憑占士麥亞迪勁射入網第2度領先。

27分鐘水晶宮2位好拍檔再次合作，米高奧利斯橫傳，伊比爾治伊斯遠射入網追至2比2。值得一提，米高奧利斯2021年登陸英超之後，已第7次喺聯賽助攻伊比爾治伊斯入波，兩人非常合拍。

換邊之後，米高奧利斯自己入番1球，禁區外凌空抽射入網，非常精彩。錫菲聯原本有機會追和，但係艾密特賀錫頭槌攻門中楣彈出，注定全失3分。

米高奧利斯今季英超已有6球進帳及3次助攻，獲得多間大球會垂青，有傳曼聯新股東拉特克利夫欽點簽入佢，並願意支付6,000萬鎊(約6億港元)轉會費，曼城、車路士亦睇中米高奧利斯，加上佢愈戰愈勇，身價勢必水漲船高。