澳網「雙冠天后」謝淑薇宣布參加奧運　揚言要找好拍檔

中華台北網球名將謝淑薇剛在澳網連奪混雙及女雙冠軍，成為比賽史上近24年來首位包攬兩個雙打錦標的「雙冠王」，而這位38歲的寶島天后在個人社交平台發文宣布，將會代表中華台北出戰今年7月的巴黎奧運會。

謝淑薇上載了自己捧着今屆澳網混雙及女雙獎盃的圖片，並寫上：「期待巴黎奧運相見!」正式宣布重披中華台北戰衣參加奧運，「帶著雙冠的紀錄離開澳網！附帶的益處是我將會以前十的雙打世界排名，前進巴黎奧運。這也意味著，我將可以使用世界雙打排名前十奧運規則，任意挑選世界排名前三百的選手為巴黎奧運的雙打搭檔。」

生涯已擁有8座大滿貫雙打冠軍的謝淑薇續稱要揀選女雙拍檔：「與愛麗絲、芭芭拉、王欣瑜的三個大滿貫成功奪冠戰績，奧運我將會從台灣的單打好手裡，挑選適合的搭檔，一同代表中華台北出戰巴黎奧運。」

謝淑薇贏得澳網雙冠後，其世界雙打排名已升至第2位，多間台媒即從最新的WTA世界排名上，尋找謝淑薇的新拍檔人選，女雙合符資格的台灣球手有有詹皓晴（19）、詹詠然（33）、吳芳嫻（45）、曹家宜（174）、梁恩碩（200）、李羽芸（296）；女單排在前300名的則有楊亞依（208）、葛藍喬安娜（249）、梁恩碩（271）。

按照謝淑薇的條件，「任意挑選世界排名前三百的選手為巴黎奧運的雙打搭檔。」再加上她表明在「台灣的單打好手裡，挑選適合的搭檔」，由於她過去與詹氏姐妹有恩怨，再者她表明選擇單打好手，所以其奧運拍檔很大機在楊亞依、葛藍喬安娜及梁恩碩當中選擇。