省港盃　港隊女足爭首冠　列卡度：要提升把握力

第5屆女子省港盃將在周四（1日）晚上假旺角大球場上演，港隊周三（31日）下午於將軍澳足球訓練中心（FTC）進行賽前最後一課操練，港隊主教練列卡度（Rambo）盼望球隊可以改善把握力，而首次參戰的小將朱寶恩，則指自己會盡力爭取入球。（港台電視32周四晚上8時直播）

對上4屆全數落敗的港隊，今屆強陣出擊，23人大軍名單除陳詠詩、張煒琪、鍾貝琪多名具經驗球員壓陣外，梁匡喬、朱寶恩等年輕球員亦有份入選，主教練列卡度表示全隊上下目前戰意十足，會盡力爭取贏波捧盃：「之前亞運、東亞盃外圍賽成績未算理想，雖然表現唔差，但外界只會注重結果，贏波先係最重要，一班球員亦都好清楚，加上佔主場之利，今場波我哋有好大決心。」

女子省港盃相隔5年再舉辦，Rambo坦言對這支廣東隊了解不深，但知道對方陣中不少球員在中超打滾，踢法勤力之餘，技術也很好。他希望球隊今場繼續踢得進取，並能夠改善把握力：「自從我上任之後，都希望球隊踢法係進取，失波後盡快搶得控球權，從而製造攻勢。不過球隊最大問題係把握力，最近幾場比賽有啲埋門處理得唔好，如果嗰幾吓入到波，形勢可能會改變。」

至於早前轉投中甲球隊佛山皓搏的前鋒朱寶恩，將會首次參與省港盃，她承認感到一定壓力，笑言目前仍在學習如何消化，同時又提到今場個人目標：「自己隔咗6、7年，第2次踢旺角場，都幾緊張，個場好大，到時應該有好多球迷入場。首先緊係想入波，然後希望做到最佳表現畀大家睇。」而Rambo則對朱寶恩成功外流感到開心，盼望年僅18歲的她能夠藉此體驗職業足球，並在未來為香港隊貢獻更多。