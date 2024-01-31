省港盃　代表廣東戰元老賽　李海強：港隊有希望

省港盃首回合將於周三（31日）晚上於旺角大球場上演，同日下午率先在蒲崗村道公園足球場舉行元老賽。最後港隊以3比2勝出。曾經在本地聯賽效力多年，今場代表廣東元老隊上陣的李海強，稱讚「大港腳」表現愈見進步，給予球迷希望。

賽事分3節，每節30分鐘進行，其中第1節不計分。港隊坐擁不少名宿，包括山度士、李健和、丘建威和梁志榮等，廣東方面亦有彭偉國、吳群立和李海強等本地球迷較熟悉的名字。最後香港於最後兩節憑韋君龍梅開二度，加上王福榮門前建功，以3比2險勝廣東隊。

曾來港效力南華等隊伍的李海強，球員時期先後代表廣東和香港出戰省港盃，今場就為廣東元老隊參賽，他打趣形容自己為「二五仔」，笑稱：「邊隊搵我先就踢邊隊，可能港隊忘記咗我啦。」

「強哥」又大讚港隊近年進步明顯，充滿朝氣：「港隊依家向緊正確嘅方向發展，每場都踢得好熱血，畀到大家希望；而且我以前同潘文俊合作過，所以特別留意佢嗰仔（潘沛軒），阿仔呢幾年有好大進步。」

值得一提，足總於元老賽前舉行歡迎宴，足總會長貝鈞奇、主席霍啟山以及廣東元老隊成員等皆有出席。