利物浦勢強車路士回勇　紅藍激鬥再追和局

英超上演「紅藍大戰」，榜首利物浦主場迎戰車路士。利物浦領隊高普日前宣布季尾離隊，剩低半季會同呢位德國名帥馬拉松式告別，不過今仗面對全面復甦嘅車路士，想贏波唔係咁易，兩隊近年交鋒勢均力敵，和波好路值得再追。（Now 621及611周四凌晨4時15分直播）

利物浦今季表現極穩，近10場比賽7勝3和，即使王牌前鋒穆罕默德沙拿喺非國盃受傷，近期無緣落場，但上輪聯賽對般尼茅夫照贏4粒，之後英足盃再以5比2大破諾域治，足見「紅軍」火力依然咁勁。不過佢哋嘅成功並唔係一味狂攻，高普戰術因時制宜，面對強敵往往穩中求勝，對上3仗聯賽主場，就曾經0比0和曼聯同1比1和阿仙奴。

車路士依家排喺聯賽中游，成績同佢哋嘅星級陣容不符，不過「藍戰士」近1個月表現明顯有所復甦，對上5場聯賽錄得4勝，重現勁旅本色，喺英聯盃更殺入決賽，士氣高昂。高爾彭馬同史達寧等前鋒腳風甚順，勢成「紅軍」心腹大患，高手過招下預計雙方會穩打穩紮。

利物浦同車路士冤家路窄，2月底英聯盃決賽又係兩隊爭霸，過去兩年半兩軍7次交鋒，竟然全部都係和氣收場，證明大家半斤八両，今仗再次握手言和機會甚高。

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