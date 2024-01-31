香港帆船賽週揭序幕　各地帆手一較高下

由中國香港帆船運動總會主辦及香港遊艇會協辦的「新鴻基公司香港帆船賽週」(下稱帆船賽週) 暨第二屆「29er 亞洲帆船錦標賽」(下稱錦標賽) 於1月31日假香港遊艇會中途島水上運動訓練中心舉行開幕禮。賽事邀得香港體育學院院長蔡玉坤先生、康樂及文化事務署高級康樂事務經理(體育發展) 何淑儀女士、新鴻基公司副行政總裁 Tony Edwards 先生、新鴻基公司香港帆船賽週賽事主席 Peter Davies 先生、中國香港帆船運動總會副會長范宜勁先生及香港遊艇會會長蘇洛詩女士出席，為帆船賽週正式揭開序幕。

首日賽事於明日(1日) 正式展開，直至周日(4日)作結。逾270位來自10個國家及地區，包括、中國內地、加拿大、愛爾蘭、中國香港、日本、中國澳門、新加坡、美國及泰國等地的青年帆手，在帆船賽週一較高下。帆船賽週共設十個級別賽事，包括：29er、激光 4.7 型帆船、激光雷射型帆船、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva 以及三個初階級別，分別是樂天型帆船初階組、少年碧高組以及少年 Fusion 組別。各組別分別於多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行。

今年的賽事中國內地選手成為「大戶」，共派出逾 90 位來自深圳、海南、上海、福建及青島等地區的青少年選手同場較量，當中包括九名全國頭三十名的年青男選手，以及四名來自全國頭三十名的年青女選手。陳錦浩曾為中國內地職業帆船運動員，同為環球帆船世界冠軍。他退役後成立「陳錦浩帆船俱樂部」，專門訓練國內青少年帆船運動員，自去年起已帶隊參加帆船賽週，今年仍不例外。他表示，帆船賽週屬香港高水平賽事。因此，他希望可以讓更多國內青少年選手參加這個比賽，吸收經驗之餘亦可與香港及其他國家或地區帆手互相切磋。

另外，港隊帆船運動員高文思以及杭州亞運銀牌得主洛雅怡將出戰 ILCA 6 型帆船級別賽事，為港隊爭光。而去年在首屆「29er 亞洲帆船錦標賽」中封后的港將Emily Polson 及麥曉彤今年再度披甲上陣，少年男子帆船運動員羅子豐及林啟朗亦會亮相錦標賽。最後，「航能香港」派出一艘 40 呎的帆船—「無限號」，目的為帶同更多傷健帆船運動員出海，好讓大家在海上觀戰，親身為出戰 2.4mR 級別帆船的傷健運動員打氣。

「新鴻基公司香港帆船賽週 2024」將於2月4日上演最後一日賽事，屆時將決出各級別冠軍，同日更設頒獎禮。