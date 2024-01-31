伊東純也被爆性侵　日本照贏巴林闖8強

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】周三（31日）晚亞洲盃16強，雖然賽前爆出日本主力伊東純也被控性侵醜聞，但「藍武士」未受影響，憑堂安律、久保建英及上田綺世各建一功，以3比1擊敗巴林，順利進身8強。

今仗賽前日本傳媒大爆，日本國腳伊東純也於上年6月中與秘魯踢完熱身賽後，與多名女子食飯，其後與2名女子坐上的士，當時她們不知是去酒店，之後被灌醉下遭性侵，其中A小姐更指清醒後發現伊東壓在她身上。之後A小姐透露律師要求伊東道歉，但伊東強調是雙方有共識下發生性行為，並提出金錢補償，換取A小姐保密，A小姐認為伊東冇悔意，近日聯同另一受害人B小姐提出刑事訴訟，日本警方現已調查案件。

伊東純也今場被貶為後備，日本前線以中村敬斗及堂安律，支援箭頭上田綺世，面對實力稍遜的巴林，基本上控制大局，31分鐘右閘每熊晟矢遠射中柱彈出，幸好堂安律及時執死雞，先開紀錄，不過中場旗手怜央因傷退下火線，由守田英正入替，日本半場領先1球。

易邊後日本未有鬆懈，49分鐘久保建英於越位位置近射破網，雖然球證都判佢食詐胡，但經VAR覆核後，發現係巴林球員交後畀久保建英截到，因此不構成越位下入球有效，日本拉開比數。其後日本門將鈴木彩艷又犯錯，被巴林扳平一城，好彩72分鐘上田綺世入楔快射得手，取得佢今屆第4個士哥，末段更有剛傷愈的三笘薰後備落場，最終日本贏3比1，殺入8強。