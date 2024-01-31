多哈劍擊大獎賽　江旻憓勇闖4強

世界排名第一的女子重劍「微笑天后」江旻憓，周三（31日）出戰卡塔爾多哈劍擊大獎賽，聯同在淘汰賽突圍的隊友佘繕妡分途出擊，結果佘繕妡再贏兩仗打入16強，可惜最終不敵東京奧運銅牌得主萊希絲。而江旻憓為「佘佘」報仇成功，已躋身4強，向金獎進發。

江旻憓於首圈以15比14險勝意大利劍手古華絲姬，32強表現漸漸上力，以15比8輕取美國對手華盛頓。稍事休息後再登場，與愛沙尼亞43歲經驗老將安比治交鋒，後者曾贏得東奧團體金牌，今仗亦給予江旻憓不少壓力，最終江旻憓贏15比9，打入8強。「世一」江旻憓於8強硬撼萊希絲，雙方各有擅長鬥得激烈，江旻憓卒以15比11奏凱，躋身4強將火拼美國劍手侯絲絲安爭入決賽。

22歲的佘繕妡於本賽事發揮出色，日前於分組賽及淘汰賽過關斬將後，64強「爆冷」以14比6勇挫前世界冠軍、意大利名將娜華莉拉。佘繕妡其後再以15比5大勝巴西的維芝，首次打入大獎賽最後16強。她與愛沙尼亞的萊希絲鬥得難分難解，最終以12比13僅負一劍，無緣8強，但這已是她生涯一大突破。

男子重劍方面，吳浩天於32強面對意大利的帕加尼爾，結果以13比12勝出，成功闖入16強。可惜其後以9比15不敵另一意大利好手維斯馬拿，無緣8強。