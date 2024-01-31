賽馬會菁英盃　冠忠南區挫香港U23晉級4強

「賽馬會菁英盃」周三（31日）晚上於九龍灣公園上演A組獨腳戲，冠忠南區與香港U23正面交鋒。最終南區憑艾華、陳潤潼及積遜各建一功，3比0擊敗香港U23，鎖定4強席位。

今場只要取勝就能出線4強的南區，派出基斯及杜馬思鎮守中路，冨樫凌央和鞠盈智負責派牌，協助史提芬彭利拿攻堅；香港U23方面，改由鄧梓朗把關，林學曦擔正爭取入球，鄧筵霑及何家智先列後備

6分鐘，南區黃金機會，艾華右路傳中，史提芬彭利拿門前射高。20分鐘，鞠盈智送前，艾華禁區外窩利抽射，鄧梓朗欲救無從，南區領先1比0。39分鐘，史提芬彭利拿有射門機會，可惜皮球擊中門柱彈出，南區半場以1球領先。

南區下半場初段繼續控制戰局，其中艾華多次利用速度製造威脅，包括65分鐘，艾華右路發難後傳入中間，史提芬彭利拿射門被鄧梓朗接實。眼見遲遲未能取得「燕梳球」，南區調入佐佐木周和李小恆，加強攻力，到81分鐘收到效果，陳潤潼接應傳中，後上射成2比0，8分鐘後積遜罰球直射破網，為球隊埋齋，南區贏3比0完場，篤定晉級4強。

陳潤潼今仗於81分鐘後上施射得手，助球隊以2比0領先，最終南區順利以3比0勝出，他道取得入球如釋重負：「今場好快已經領先1球，但好多機會都拉唔開比數，好驚又被香港U23臨尾追平，好彩我到完場前整多粒，令大家定番啲。」

南區是役全取3分後，順利晉級4強，「阿潼」表示會努力幫助球隊衞冕，他苦笑道：「始終我哋喺其他盃賽已經出局，得番呢個盃有得爭，而且今季係我最後1年以適齡球員打『賽馬會菁英盃』，所以目標一定係爭冠軍。」