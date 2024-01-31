省港盃　5,067人入場！港隊首回合領先兩粒

第42屆省港盃相隔5年後再次復辦，港隊周三（31日）先坐鎮旺角大球場，主場出戰首回合賽事面對廣東隊，吸引5,067名球迷入場。港隊憑陳肇鈞、潘沛軒上下半場各建一功，最終贏2比0，次回合將於2月7日在越秀山體育場進行。

省港盃相隔多年再復辦，多名球迷選擇提早入場，更有不少人來到現場買飛，售票處一度出現人龍。港隊今場由謝家榮把關，4人後防包括隊長李毅凱、黃梓浩、曾以行，以及首次披上港隊戰衣的鐘樂安，陳肇鈞、余在言和林衍廷組成中場，前線三叉戟為孫銘謙、張憙延加上潘沛軒。廣東則由隊長史亮領軍，前中國國腳肖智負責攻堅。

佔有主場之利的港隊，11分鐘已打開缺口，張憙延橫傳，陳肇鈞後上勁射死角破網。港隊之後換入林樂勤頂替傷出的左閘黃梓浩，但24分鐘差點再下一城，余在言交出直線，潘沛軒推入禁區起腳僅中網側。港隊再接再厲，39分鐘後余在言開出角球，李毅凱撞射角度太正。上半場尾段，廣東嘗試反撲，葉楚貴接應傳中頭槌攻門，被謝家榮橫身接實，半場港隊暫時領先1比0。

易邊後廣東隊換入李永佳加強攻力，但52分鐘再度失守，孫銘謙傳入中路，潘沛軒無人看管下撞入，港隊領先2比0。4分鐘後港隊再有機會，但余在言遠射無功而還。67分鐘輪到孫銘謙禁區內，力壓對方起腳可惜偏離目標。港隊之後接連換入黃皓雋、周子謙，83分鐘前者即開出罰球，造就李毅凱頂入，不過旁證指「阿凱」越位在先，慘食詐胡，最終港隊首回合維持贏兩球。