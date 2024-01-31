祖高爾：狼隊靠主場降「魔」

狼隊絕對是今季最大的亮點之一。我認為加利奧尼爾到目前為止做得非常出色，看看他們現時在積分榜上與紐卡素同分便是最好證明，並且僅落後車路士、白禮頓和今仗對手曼聯數分，一旦今場贏波，更可在積分榜上反超曼聯。

雖然狼隊的成功，很大程度上取決於奧尼爾的比賽風格和所製造的層次，但更重要的因素是他們優秀的主場表現。其主場摩連納斯球場今季已成為不少球隊的噩夢，他們已經保持10場主場不敗，對上一次於主場輸波是在去年9月不敵利物浦。在最近的10場主場比賽，他們共入17球及僅失9球，這顯示出其主場威力對今季迄今為止的成功做出了多大貢獻。

黃喜燦因出戰亞洲盃缺陣，但似乎沒對狼隊造成太大影響，皆因他們在過去7仗保持不敗，而馬菲奧斯根夏過去5場入3球。季初我曾提及這位價值不菲的前場好手，對狼隊有多麼重要，而到目前為止我十分滿意他交出的表現。

另一邊廂，若然說曼聯是今季最神經刀的球隊，也絕不為過。儘管他們取得幾場不錯的勝利，例如上仗英足盃對紐波特郡和上一圈對韋根。可是，他們在過去的兩場英超都未能取勝，現在更要對戰狀態正佳的狼隊，面臨着一場棘手的比賽。

此外，場外永無休止的花邊新聞再次與紅魔扯上關係，今次的主角又是拉舒福特，而場內的消息似乎都集中在曼聯一眾進攻球員場上的不濟表現。般奴費南迪斯、海倫、安東尼馬菲奧斯、美臣蒙特及安東尼馬迪爾等人，並沒有達到我們對曼聯進攻球員預期的標準。小將阿歷真度加拿祖是今季唯一個真正有所表現的球員。

麥湯米尼入5球便足以成為曼聯今季聯賽的頭號射手，徹底反映出以上的觀點，更甚的是麥湯米尼已經9場比賽沒入波！雖然我知道海倫和般奴費南迪斯等在歐洲賽場上作出不少貢獻，但如果曼聯想再次獲得踢歐洲賽的資格，必須將歐洲賽的狀態帶到聯賽。

今仗會為曼聯帶來很大煩惱，考慮到狼隊目前的近況和主場威力，加上在平日的晚上時間開賽，球場燈光的照射下主隊球迷將會充滿活力，我認為狼隊可以靠主場之利擊敗曼聯。