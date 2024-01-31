省港盃　滿意氣氛　安帥：旺角場對港隊更有利

香港隊周三（31日）出戰省港盃首回合，於旺角大球場主場以兩球擊敗廣東隊，賽後主教練莊恩安達臣對球隊表現感到滿意，又指對接近全場爆滿感到驚喜，不諱言考慮將未來港隊賽事，由香港大球場移師至旺角場舉行。

主教練莊恩安達臣是日早上才由卡塔爾返港，趕及領軍出戰省港盃首回合，見證港隊贏2比0，賽後他對球隊表現感到滿意：「上半場絕對係無得頂，而去到下半場依然保持到體力，繼續進取、壓逼性踢法，依樣係我樂於看見。」安帥續指自己未能確定兩球領先優勢是否足夠，但認為次回合作賽絕對是一場截然不同的賽事。

今屆省港盃改在旺角大球場舉行，成功吸引5,067名球迷入場，接近全場爆滿，安帥承認對入場人數感驚喜，直言比賽氣氛超乎預期，不忘感謝大家支持。他又承認相對香港大球場，在旺角場比賽或對港隊更有利：「旺角場可能對好多球員嚟講更加易適應，因為好多本地賽事都係喺依到進行，特別係傑志、東方球員，佢哋對依個場一定熟悉過香港大球場，可能未來都要諗吓，會唔會將港隊賽事改去旺角場踢。」