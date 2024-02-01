江旻憓奪金！多哈大獎賽摘今年首項錦標

香港劍擊天后江旻憓（Vivian）於卡塔爾多哈大獎賽展現「世一」本色，過關斬將殺入女重決賽，與意大利劍手列芝爭冠，雙方爭持非常激烈，最後關頭打成13比13平手，要決一劍定出高下，最終江旻憓險勝14比13，贏得金牌，這亦是她今年首項大賽錦標。

Vivian在四強以15比14險勝美國的侯絲絲安後，決賽面對世界排名36位的列芝，二人曾經3次在正式賽事碰頭，Vivian以2勝1負稍佔優，無獨有偶，上一次交鋒正是去年同一個比賽，當時Vivian也勝出而最終摘得賽事銅牌。決賽初段雙方試探為主，鮮有進攻令裁判以消極比賽而出示黃牌，首節打成2比2平手。

次節再因兩位劍手保守打法，裁判再出示紅牌，於是排名較低的列芝唯有搶攻，希望爭得主導。然而，淡定的Vivian未有心急，看準機會刺中對方腳部及成功防守反擊得分，拉開比數至6比2。第3節的節奏明顯加快，雖然Vivian曾擁有10比5優勢，但卻被列芝追上，雙方打成13平手後需決一劍定高下，幸好Vivian臨危不亂贏出奠勝一劍，奪得金牌，也鞏固其世一地位。

這是Vivian歷來第4面的大獎賽奬牌，也是第2金，她繼去年5月哥倫比亞奪金後，再次登上頒獎台最高一級。她聯同女重隊下一站將轉戰2月初的巴塞羅那世界盃，希望爭取奧運排名分數。