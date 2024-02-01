利物浦4比1炒「車」　怪物級新人大爆發

周四(1日)凌晨英超大戰，近期氣勢如虹嘅利物浦，主場4比1大炒車路士，繼續以5分優勢穩坐「1哥」位置。利物浦今場壓倒性贏波，20歲嘅「怪物級」新人干拿巴特利大爆發，踢右閘嘅佢今場交出1入波加2助攻，賽後獲領隊高普點名大讚，亦係季尾離任嘅高普留畀「紅軍」最寶貴財產。

利物浦今場乘勇主動搶攻，達雲紐尼斯早段錯失機會，23分鐘迪亞高祖達接應干拿巴特利傳送射入，39分鐘干拿巴特利右路狂爆後狂抽遠柱，拎到個人首個英超入波。呢位北愛爾蘭新星換邊後繼續表演，65分鐘傳中畀蘇保斯拉爾頂入。尼干古71分鐘為車路士破蛋，但利物浦79分鐘再有路易斯迪亞斯錦上添花，大勝4比1而回。

上季外借保頓磨練嘅干拿巴特利，近期喺傷兵潮下獲委以重任，上場英足盃已交出2次助攻，近2仗貢獻1入波+4助攻，高普賽後表示：「神奇嘅細路！佢全場嘅參與同貢獻都好出色，我畀佢嘅任務係看管史達寧，絕對唔容易，巴特利係個好認真嘅年輕人，我可以話佢係非常特別，我戥佢開心。」

今場拎到英超第200勝嘅高普，日前宣布季尾會離隊，不過佢仍然為「紅軍」未來鋪路，今季提拔出多位青訓新星，為「下一任」留低寶貴財產，高普點名大讚：「如果冇呢班新人嘅幫助，利物浦冇可能踢出近期嘅走勢，查洛爾昆沙、干拿巴特利、波比奇勒喺呢段期間(傷兵潮)，真係幫咗球隊好多。」