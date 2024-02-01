英超快車！韋斯咸般茅入球騷娛賓

英超快車，韋斯咸主場火併般尼茅夫。「錘仔幫」雖然啱啱借得曼城中場加雲菲臘斯，但有多名主力傷停或踢太公波而缺陣，影響唔細，般茅一向有前冇後，今仗隨時合演入球騷，捧2.5球大盤更上算。（Now 622周五凌晨3時30分直播）

查實韋斯咸狀態麻麻，各項賽事近4場只得3和1負未贏過，包括喺英足盃畀布里斯托城踢出局，令人失望。「錘仔幫」主帥莫耶斯日前終於獲得心頭好，借到曼城中場加雲菲臘斯，不過佢久疏戰陣唔慌有態，而且主力盧卡斯柏基達養緊傷，另外摩洛哥雖然喺非國盃剛剛出局，但阿古特亦未必趕及上陣，韋斯咸上場聯賽兩度領先下被錫菲聯逼和2比2，仲有右閘華迪美高法爾被逐要坐波監，「莫天才」自然頭痛。

中下游分子般尼茅夫，自從上年11月中起重上正軌，各項賽事近11場取得8勝1和2負，兩場敗仗只係輸畀熱刺同利物浦，雖敗不辱。主帥伊拉奧拿崇尚進攻，單計近7場就狂轟18粒，淨係箭頭蘇蘭基已經佔咗6球，不過亦失番11粒，全開3球或以上，明顯係有前冇後，打死罷就，加上佢哋仲要搶分護級，遇上轉沉嘅「錘仔幫」必定火力全開，捧入球大最穩陣。

直播表

周五3:30am 英超 韋斯咸Vs般尼茅夫

Now 622

周五4:00am 西甲 基達菲Vs皇家馬德里

Now 632

周五4:15am 英超 狼隊Vs曼聯

Now 621、611

周五8:30am 阿甲 聖達菲聯Vs學生隊

HOY TV 77

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