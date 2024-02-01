香港隊鬥美斯25人決選名單出爐

由球王美斯帶領的國際邁阿密，2月4日將假香港大球場與香港隊進行表演賽。足總周四（1日）公布25人決選名單，當中11支港超球隊皆有球員入選，大軍周六（3日）會在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行操練。

今次25人名單中，11支港超球隊皆有至少1人入選，而兩支勁旅傑志、理文則成為大戶，各自有6人在陣。值得一提，相對初選名單，共有15人落選，當中包括今季表現出色的標準流浪中場神田夢實、東方前鋒巴科爾等，而傑志後衞周緣德則獲補選入隊。

25人決選名單如下：

門將：葉鴻輝 (東方)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)

後衞：賀 爾、丹尼爾 (東方)、周子謙 (港會)、周緣德 (傑志)、荷西安祖、李毅凱 (理文)

中場：馬高斯 (東方)、基爾頓、查理史葛、恩 查、米基爾 (傑志)、保利臣 (理

文)、顏卓彬 (深水埗)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：伊巴謙 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、林學曦 (香港 U23)、明加索夫

(傑志)、艾 華 (冠忠南區)、艾華頓、基華尼頓、安尼亞 (理文)