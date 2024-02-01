南韓晉級功臣回應質疑聲　曹圭成：對我零影響

南韓亞洲盃16強驚險淘汰沙特阿拉伯，為球隊頂入扳平比數的曹圭成可謂是功不可沒，這位表現一度受到質疑的南韓前鋒，周四（1日）出席8強戰賽前記招時，就強調從來受不會被外界批評影響，至於「太極虎」教頭李連士文就透露有向愛將教路，並大談「9號仔」生存之道。

南韓8強遇上強敵澳洲，賽前「太極虎」主教練李連士文在曹圭成陪同下出席記招。雖然比對手少兩日時間休息，曹圭成仍表示球隊已做好準備，在今場硬仗交出好成績：「澳洲踢法硬淨防守緊密，球員好大隻擅長身體對抗，但我哋都有強項，前線有唔少具質素球員，呢場我哋冇壓力，最緊要係發揮出南韓對嘅長處。」現時效力丹麥球隊米迪蘭特的曹圭成，就認為球隊有足夠經驗，應付緊密賽程。

南韓今屆亞洲盃表現不斷遭到批評，作為其中一位受輿論攻擊的球員，曹圭成於16強對沙特阿拉伯一戰，後備入替用扳平入球回應質疑聲，一吐烏氣。今屆大賽為南韓身披9號戰衣的曹圭成，就表示外界的聲音對他不會構成影響，更分享到減壓方法：「（外界批評）對我零影響，作為職業球員，質疑聲已成為生活一部分，走過困難時刻去專注比賽嘅方法有好多，我會冥想同閱讀，但更重要係有一班充滿正能量嘅人喺我身邊，包括主教練同一班好隊友。」曹圭成形容南韓隊內氣氛正面，幫助他渡過困難時刻。

球員時代身為德國主力前鋒的李連士文，對曹圭成所要面對的壓力不會感到陌生，他表示有向愛將分享「9號仔」的生存之道：「作為9號仔係一種生活態度，係一種更專注去把握下一次機會，而唔會拘泥於過去嘅態度，米高佐敦曾經講過佢射失嘅次數，遠比入樽次數多，我密切關心佢（曹圭成）嘅情況，好開心見到佢一直保持笑容。」