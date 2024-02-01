曼聯防線未執掂　狼隊勇銳飛擒大咬

英超焦點之戰，狼隊主場迎戰「紅魔鬼」曼聯，狼隊狀態相當勇銳，近4場聯賽取得3勝1和，遇上飄忽不定嘅「紅魔鬼」，主場出擊定必踩多腳，預料會採取主動，務求3分到手。曼聯防線不穩嘅老問題仲未解決，上仗英足盃對乙組仔紐波特郡，都要失兩粒，各項賽事近5場有4場總入球開3球或以上，一於博中位數2.5球嘅入球大。（Now 621及611周五凌晨4時15分直播）

雖然狼隊聯賽排名低過曼聯，但其實雙方只有3分距離，而且狼隊後上之勢凌厲，特別主場出擊，往往有超水準發揮，近8場聯賽主場獲得5勝3和，包括擊敗3支名牌球隊曼城、熱刺同車路士，表現充滿說服力，更何況以曼聯目前級數，已經脫離勁旅行列，相信狼隊無懼推前強攻呢支落難豪門。狼隊唯一不利因素係射手黃喜燦正為南韓出戰亞洲盃，雖然缺少呢位數胡人物，但另一射手馬菲奧斯根夏腳風甚順，近5次上陣轟入3球，有力射破「紅魔鬼」大門。

曼聯上仗英足盃面對英乙球隊紐波特郡，都以強陣出擊，但竟然喺領先兩球下一度被對方扳平2比2，防線表現異常鬆散，如非對手比賽後段體力下滑，恐怕紅魔鬼未必贏到4比2。值得一提，喀麥隆已經喺非國盃出局，意味「牛油手」門將奧拿拿可以歸隊為曼聯把關，隨時成為防線「計時炸彈」。不過同時間前鋒海倫已經重拾射門鞋，近4次上陣射入3球，「紅魔鬼」今仗相信有能力入波，一於博入球大。

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