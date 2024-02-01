香港帆船賽周2024　大霧中掀戰幔

由中國香港帆船運動總會主辦及香港遊艇會協辦的「新鴻基公司香港帆船賽周」(下稱帆船賽週)暨第二屆「29er亞洲帆船錦標賽」(下稱亞錦賽)正式開賽。

逾270位來自10個國家及地區，包括澳洲、中國內地、加拿大、愛爾蘭、中國香港、日本、中國澳門、新加坡、泰國及美國等地的青年帆手，今日起一連四日在多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲一較高下。

帆船賽週共設十個級別賽事，包括：29er、2.4MR、ILCA 4、ILCA 6、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva以及三個初階級別，分別是樂天型帆船初階組、少年碧高組以及少年Fusion組別。

賽事開鑼日大霧，能見度頗低；部份組別需要轉換賽區才可開賽。即使天氣未如理想，賽事焦點仍分別落在「29er亞錦賽」、「樂天小帆船進階隊」以及「ILCA 6型」帆船級別的選手身上。

29er型帆船港將Emily Polson 及麥曉彤一向表現出色，去年，二人不但在首屆「29er亞錦賽」中封后，更於隨後八月舉行的「29er帆船世界錦標賽U17」掄元，實力不容置疑。賽前二人表示，即使頂著兩大賽事「冠軍級人馬」的光環，今年再度披甲上陣；卻沒有太大壓力。因為，二人平常訓練有素，而每次比賽都當是一場新比賽，只要把應有的水準發揮出來即可。首日賽事設四場比賽，二人在四場均排名第一，氣勢如虹。

被兩位29er港將視為勁敵的日本選手Yuto Tsutsumi(堤悠人) 及Taishi Goto(後藤大志)同為「29er亞錦賽」的參賽隊伍之一。二人在日本29er級別帆船排名第一。二人指，在日本沒有太多29er帆手，因此，希望透過參加帆船賽週與不同地方高手較勁。在首日四場賽事裡，二人排名第3。

中國內地選手今年成為賽事「大戶」，共派出逾90位高手兵分多路與各地選手較量。他們分別來自深圳、海南、上海、福建及青島等多個城市。由知名中國內地帆船運動員陳錦浩成立的「陳錦浩帆船俱樂部」，旗下一共有14位帆船運動員參與是次賽事。

現年14歲的李泓熹為隊內其中一位「大師兄」。他去年曾隨隊來港參加帆船賽週樂天小帆船組別賽事，惟因陣上多個失誤而無緣頒獎台，排名更跌至40。經過一年的訓練，李在國內排名已攀升至全國頭二名。他今年以強者姿態回歸帆船賽週，更希望可以打進樂天小帆船公開組三甲之位。首日設兩場樂天小帆船進階隊賽事，李暫列第19位。

現年13歲的吳紅葉同為隊內「大師姐」之一。她在國內女子樂天小帆船組別排名頭30。她希望自己能在是次比賽打進頭10名。首日兩場賽事後，吳暫時排名第40位。

居於北京的胡一迪今年13歲，她因為熱愛帆船運動，一有假期便到深圳跟陳錦浩進行帆船運動訓練。黃晟羲則只有9歲，是隊內的「小師弟」。黃初次來港參加帆船賽週，被其規模之大而留下深夜印象。二人對於初戰帆船賽週，心情有點激動。首日設三場賽事，胡暫時排名第6，黃則暫列第4。

教練陳錦浩表示，香港在大灣區內扮演一個重要角式，讓區內帆船賽手涉足大型國際賽事。他更指，香港的航海文化非常國際化，讓一向在國內訓練及比賽，習慣以中文作溝通渠道的賽手，在香港與不同國際級選手比拼切磋，為邁向一個國際的選手提供良好的鍛鍊及學習機會。

來自上海的「嗒吉帆船」隊伍一行7人都是初次來港參加比賽。教練李鑫指，7人當中有3位是「帆船新鮮人」，有的練了一年，有的卻只練習了30天左右。李決定把他們全帶來香港作賽，主要是希望讓他們開眼界，因為他們很少到其他國家或地區比賽。賽事李寄語隊員要賽出自我，享受比賽過程並全力以赴作賽。李更希望隊員要多到其他地方比賽，了解不同地方的文化。

在ILCA 6型帆船方面，港隊帆船運動員高文思以及杭州亞運銀牌得主洛雅怡出戰ILCA 6型帆船級別賽事，為港隊爭光。代表星加坡的Isaac Goh自去年帆船賽週在ILCA 4型帆船組別封王後，在杭州亞運為星加坡奪得一面銀牌。現在升上ILCA 6型帆船在港比賽，面對多地強手，他認為競爭更為激烈。帆船賽周將於2月4日上演最後一日賽事，屆時將決出各級別冠軍，同日更設頒獎禮。