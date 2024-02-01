遊戲未能正確顯示隊名　港隊退出電競亞洲盃

港隊有份參與的電競亞洲盃（AFC eAsian Cup），原定周四（1日）於卡塔爾多哈揭開序幕，惟足總於開賽前突然宣布退賽，指遊戲程式未能正確顯示「Hong Kong, China」參賽隊名，並表示對退賽決定感遺憾。

足總於退賽公布中表示：「本會於1月29日發現 AFC eAsian Cup 2023 採用的 Konami’s eFootball™ 2024遊戲程式未能正確顯示『Hong Kong, China』參賽隊名，經連日與主辦方交涉仍未能妥善解決。因此，本會按中國香港體育協會暨奧林匹克委員會的指引和建議，通知亞洲足協退出AFC eAsian Cup 2023的決定。」

首屆電競亞洲盃共有20支隊伍參戰，賽事周四（1日）起一連5日於多哈舉行。參賽球隊要在Playstation 5遊戲平台上，以Konami eFootball 2024遊戲作賽。被編入C組的港隊，同組對手包括伊朗及阿聯酋。港隊教練Jay Wong連同兩位參賽選手Jason Liem及Kalok Choi，早前已抵達多哈當地，並原定於周四（1日）先鬥阿聯酋。