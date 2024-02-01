香港東方落後14分反勝滿貫　總決賽領先2：1

香港男子甲一聯賽周四（1日）舉行總決賽Game 3大戰，香港東方克服落後最多14分劣勢，以77：73反勝，系列賽領先2：1。

香港東方上場以78：73取勝，系列賽扳成1：1。今場滿貫以「雙塔陣」惠龍兒和蓋帝斯正選出擊，東方則派出今日生日的梁嘉顯配搭陳兆榮、徐遠征、基拔和麥洛連。

滿貫一改開局慢熱問題，美籍中鋒蓋帝斯甫開戰4鐘即轟8分，包括兩次雙手鋤樽，加上蔡再懃的三分球，助滿貫打出13：3開局。香港東方麥洛連首節已累積3犯，上場轟25分的梁嘉顯亦被守死。滿貫把握機會強攻，之後再有歐陽維江轟三分球和方誠義博得「and 1」，首節以23：9領先。

第2節香港東方先憑中鋒卜聿揚追回4分，其後亦有基拔和蘇利文命中三分球，此節打出19：14，追至28：37。滿貫上半場以蓋帝斯為進攻重心，上仗取22分的他半場已有24分進帳。

滿貫的蔡再懃在第2節曾撞至倒地，右膝疑似受傷令跑動大受影響，一度退下火線。東方梁嘉顯連續兩次剷籃得分，加上麥洛連兩次顏色地帶放籃，狂追至僅落後3分。滿貫雖有蓋帝斯單節再取13分，但東方亦有蘇利文連過3人上籃，陳兆榮、梁嘉顯和基拔轟「三分彈」，單節打出27：17，以55：54反超前。

滿貫於決勝節開段已有鄧志恒、惠龍兒和蔡再懃錄4犯陷入苦況，但依然無損火力，吳松峻和惠龍兒先後入三分球，東方則有基拔連搶4分以及朱梓鎔兩次剷籃得手，一度領先3分。其後雙方此節多次平手，最後2分鐘蓋帝斯上籃不果，但東方再有基拔和麥洛連取6分，最終東方以77：73取勝。

香港東方基拔取24分7籃板，麥洛連17分14籃板，滿貫則有蓋帝斯轟全場最高41分，另加12個籃板。

基拔全場表現出眾，包括第4節末段屢屢挑戰滿貫籃底成功，成為獲勝關鍵，他賽後接受訪問指，球隊在落後雙位數下都未有失去方寸，幸好最終順利收下勝利：「就算上半場曾經落後十多分，我們都不會放棄，因為我們仍有很多時間去追，只要大家回復應有水準，球隊就有機會勝出。」