佐藤壽人：袋鼠兵擒「虎」闖4強

澳洲終於在今屆亞洲盃16強盡顯身價，以4比0大勝印尼，成功晉級8強。

儘管面對印尼派出多人防守的挑戰，不過，由於袋鼠兵團的進攻瓣數相當多，亦有很多球員嘗試擺脫對手殺入禁區攻門，結果順利取得一場大勝。我認為，南韓今仗將會排出4後衛陣式，中場兩側的球員會壓前進攻，所以澳洲一對閘位球員的攻守表現將會相當關鍵，如果格芬鍾斯及貝軒治墮得太後的話，球隊將會難以展開攻勢。

南韓於16強戰在補時階段扳平1比1，然後憑著互射12碼，才能夠戲劇性淘汰沙特阿拉伯晉級8強。太極虎於該場比賽中的戰術部署相當成功，多次瓦解沙特阿拉伯的進攻，但代價是球隊進攻力不足。不過在落後的情況下，其主帥奇連士文派出多人上前參與進攻，並製造了多個機會，所以我十分有興趣想知道，究竟今仗他會有什麼戰術部署。

在今屆賽事，他們到目前為止硬仗連場，肯定出現了傷疲的情況，故我認為如果今場賽事再需要進入加時賽的話，他們或許會陷於苦戰。澳洲經已完全進入狀態，而且球隊士氣高漲，相反南韓不但只有兩日時間準備今場賽事，加上孫興民亦未能踢出最佳水平，故此我認為，袋鼠兵團今仗或許可憑著死球攻勢奠定勝局，取得4強入場劵。

至於塔吉克對約旦。塔吉克於今屆亞洲盃16強戰以1比1賽和阿聯酋，最後憑著互射12碼淘汰對手，首次殺入決賽周便成功晉級8強。塔吉克的防守表現得相當之好，目前為止只合共失了3球，不過，我反而對於他們的進攻留下,更深刻的印象。他們面對阿聯酋時製造了多個入波機會，如果其把握力較好的話，應該可以直接於法定時間內解決對手。迪沙利路夫是其中一位屢失入球良機的球員，但他依然是塔吉克的進攻核心。由於約旦未能好好防守對方邊路的進攻，所以他今仗將會嘗試於此區域擺脫對方守衛，從而取得優勢。

約旦16強於補時階段一口氣連入兩球，戲劇性地以3比2反勝伊拉克，晉級8強。他們於該場比賽中踢法直接，十分有效地贏得第2落點的皮球。而且，球隊防守轉換十分快速，令伊拉克於進攻時無法隨心所欲。由於塔吉克進攻時充滿信心，我預期約旦今仗會嘗試以相同的長傳戰術迫使對方縮後。我認為艾尼馬迪的走位及位置感相當關鍵，他將會於接應傳中球時產生威脅。雙方於去年11月的世盃外圍賽中於比賽末段各入1球，並以1比1打成平手，我預計今仗戰況會再次相當緊湊，約旦最終可於加時賽中擊敗塔吉克。