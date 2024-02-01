艾辛：超覇鷹贏波「安哥」

今屆非國盃決賽周一些大熱捧盃隊接連被淘汰出局後，尼日利亞隊成為最新的冠軍熱門。

超覇鷹將作為我最喜歡的球隊進入最後8強的比賽，儘管他們8強將面對最棘手的安哥拉，我認為這場比賽的關鍵將是尼日利亞的防守大戰安哥拉的進攻。雖然在非國盃開始前，我認為尼日利亞會是入球能力十分強的球隊，域陀奧森漢更會成為神射手，但在球隊轉變為3-5-2防守陣式後，他們的防守力才是成功的關鍵。尼日利亞展現了良好的防守能力，4場僅失1球，乃是今屆賽事防守最好的球隊之一。然而，下一個挑戰他們的將會是進攻能力相當強的安哥拉。儘管尼日利亞以令人印象深刻的表現進入8強，在過去的10場比賽中僅輸1場，並攻入18球，但考慮到他們擁有的前鋒球員質素，超覇鷹在非國盃的入球能力並不算太突出。

與此同時，安哥拉在今屆賽事雖然較慢熱，但已經逐漸建立了勢頭。在晉級過程中，他們的對手大都是一些較弱小的國家如布基納法索、毛里塔尼亞和納米比亞等，所以今場對超覇鷹將是他們迄今為止最艱難的考驗。與尼日利亞不同的是，安哥拉在D組，並且在過去 10場比賽中只輸了1場。儘管當中有6場和波，但他們最近取得3連勝，並在今屆非國盃上攻入9球，比尼日利亞多入4球。這主要歸功於其當家前鋒，兼且暫時排神射手榜第2位的謝遜達拉。已經攻入了4球並有1次助攻的他絕對希望成為今屆神射手，尤其不少與他入波數量差不多的球員已經無法繼續比賽，故他絕對是尼日利亞的主要威脅。

今仗兩軍不約而同都面臨着門將選擇的煩惱，安哥拉門將尼布魯上仗領紅需停賽，尼日利亞門將華比利因在上仗受傷而提前被調離場。今次是安哥拉史上首次於非國盃贏得多過1場比賽，但我認為他們不會再贏，尼日利亞將擊敗他們晉級4強。

同日另一場8強戰。雖然剛果民主共和國在今屆非國盃分組賽，僅以3分的成績晉級淘汰賽，但至今仍保持不敗。剛果民主共和國在16強憑着互射12碼擊敗埃及，取得8強一席。其實，若非埃及在法定時間獲得了1個具爭議性的12碼，他們本應該在90分鐘內獲勝。儘管缺少了主力球員卡古達，但是他們仍然是當之無愧的勝利者。然而，今仗相遇的兩支球隊都遇上了入球難題，剛果民主共和國的在過去4場有3場以1:1告終，足證即使有入波能力，但門前把握力卻不高。

在此前的16強比賽中，畿內亞遇上赤道畿內亞，正當比賽接近補時階段完場，雙方還是互交白卷陷入僵局之際，又上演了一齣尾段絕殺的好戲，今次的主角畿內亞成功絕殺對手。畿內亞最近5場比賽的單場入球數字都沒有超過兩球，而且近兩場勝利都是以1:0的比數擊敗對手。隨着當家射手古拉斯回歸並進一步恢復狀態，他們絕對寄望此子最終能在餘下賽事大開殺戒，留下屬於自己的印記。在兩軍各踢5仗的情況下，合共10場畿內亞當中只有1場的總入球數超過兩球，反映今仗將十分緊湊且接近。我認為需要加時才能分出高下，剛果民主共和國將有足夠的實力進入最後4強。