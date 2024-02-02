曼聯戲劇性4比3贏狼隊　18歲新星獻激情絕殺

周五(2日)凌晨英超，曼聯作客戲劇性4比3擊敗狼隊，今場戰況峰迴路轉，「紅魔鬼」大部份時間輕鬆領先，點知尾段連失2球被逼和3比3，以為會痛失2分之際，18歲新星馬恩奧喺補時7分鐘做絕殺英雄。曼聯贏波後升上第7位，落後第4位嘅熱刺8分。

曼聯今仗有剛被紀律處分嘅拉舒福特復任正選，佢不負所託喺5分鐘就先開紀錄，近況大勇嘅海倫22分鐘射成2比0，曼聯之後仲2食詐胡，帶住2球優勢返更衣室。換邊後狼隊反撲，柏度尼圖68分鐘博到12碼，沙拉比亞操刀追番1球，但麥湯米尼4分鐘後接應角球頂入，再次幫曼聯確立2球優勢。

比賽尾段高潮迭起，狼隊85分鐘角球攻勢由麥斯基爾文頂成2比3，95分鐘再靠快速反擊，由柏度尼圖追成3比3平手，全世界以為曼聯崩潰失分，18歲中場馬恩奧喺97分鐘個人表演，喺狼隊守將重重包圍下突入禁區妙射入網，呢球亦係佢第1個英超入球，幫曼聯神奇贏波。

馬恩奧賽後興奮表示：「夢想成真！狼隊係好難應付嘅對手，但我哋想贏波，我依家仲未平復心情，老實講好似發緊夢咁，你哋(記者)太快搵我做訪問啦！」Opta數據顯示，英超最近4個補時絕殺嘅18歲或以下球員，全部都嚟自曼聯，包括馬捷達(2009)、拉舒福特(2016)、阿歷真度加拿祖(2022)同馬恩奧。