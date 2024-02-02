美斯受傷！對艾納斯最後7分鐘先落場

今日(2日)訪港嘅美職球會國際邁亞密，凌晨友賽艾納斯慘輸0比6，不過最令球迷擔心嘅係，「球王」美斯報稱受傷患困擾，今仗並冇喺正選名單出現，去到83分鐘先至後備上陣。有阿根廷記者指美斯股二頭肌出現不適，短時間落場係因為要履行「合約責任」。

原本被視為兩大球王對決，結果C朗傷患未愈唔踢得，但佢都有入場觀戰，美斯亦因傷先坐後備席。艾納斯今仗開局即施壓，葡萄牙國腳奧達維奧艾美臣3分鐘先開紀錄，塔利斯卡10分鐘射成2比0，2分鐘後拿樸迪後場開罰球，見國際邁亞密門將失位，即施展70碼笠射建功，閃電領先3比0。

換邊後艾納斯繼續狂攻，巴西前鋒塔利斯卡同馬蘭分別建功，塔利斯卡73分鐘完成帽子戲法贏到6比0後，美斯亦喺83分鐘後備登場，不過當時已進入「垃圾時間」，美斯表演機會唔多。國際邁亞密繼上場3比4輸畀希拉爾後，沙特阿拉伯之旅2連敗。

關於美斯嘅傷患，《ESPN》阿根廷記者Leo Paradizo喺比賽展開前透露：「美斯嘅股二頭肌出現不適，對艾納斯上陣成疑，但未完全否定上陣機會。如果佢落場，只係因為合約責任。」

《邁阿密先鋒報》亦解釋美斯情況，指佢上場對希拉爾後出現不適，周三(31日)嘗試操練仍有輕微不適，球會即安排佢做MRI檢查，教練馬天奴原本想畀佢休息幾日，今場對艾納斯本來唔預佢踢，但最終都有列為後備並且上陣。美斯喺國際邁亞密之前3場季前熱身都正選上陣，佢加盟國際邁亞密後只缺陣過6場比賽。