驚爆消息！咸美頓2025年加盟法拉利

世界一級方程式(F1)賽車周四(１日)爆出震撼彈，7屆世界冠軍咸美頓將於今季結束後，與合作了逾10年的平治車隊分手，並官宣於2025年加盟法拉利拍住勒卡歷，將掀起車壇巨浪。

正當外界揣測咸美頓有退役之意，「咸Sir」在今季未開賽前即為車迷送上震驚消息，平治及法拉利均先後官宣確實。咸美頓自2013年轉投平治，並於2014及2015年取得兩個世界冠軍，接着再在2017年至2020年贏得四連霸，並讓他實現為「7冠王」，追平了傳奇車手舒麥加的紀錄；然而，他爭取第8冠屢獲阻礙，紅牛車王麥斯韋斯塔本的出現，更令咸美頓與這個目標的距離愈來愈遠，唯一可以有機會重現希望的，就可能只有法拉利車隊。

咸美頓與法拉利簽下一份多年的合約，並於2025年賽季正式取代沙恩斯，與勒卡歷拍住上組成「雙巨頭」，值得一提是法拉利上一次有車手奪世界冠軍，要追溯到2007年的拉哥倫，當年他以1分之微力壓咸美頓奪冠。39歲的咸美頓幾日前接受意大利《晚郵報》訪問時表示：「我真的覺得自己在40歲時不會再繼續參加比賽，我想做事情太多了，想要告別F1確實很困難，但生活中變化總是很快，可能會讓你大吃一驚。」的確，這個消息讓人震驚，相信2025年的F1爭逐將會掀起一番龍爭虎鬥。