冬季轉會窗結束　英超豪門被嚇窒「閂水喉」

季冬轉會市場周五(2日)凌晨關閉，「死線日」嘅市況一片淡靜，富咸成功向車路士借用前鋒布查、維拉1,500萬鎊(約1.5億港元)簽入摩根羅渣士，已經算係比較矚目嘅轉會。埋單計數，英超喺冬窗買人花費竟然唔及法甲同巴甲只排第3位，專家分析指英超賽會對愛華頓同森林嘅財務違規訴訟，嚇窒一眾豪門。

據德國權威網站《轉會市場》統計，英超球會冬窗總開支接近1.2億歐元(約10.2億港元)，同上年冬天豪燒8.4億歐元(約71.4億港元)嘅盛況差天共地。更估唔到係，法甲以1.9億歐元(約16.2億港元)花費成為冬窗「最豪氣」聯賽。

熱刺用2,500萬鎊(約2.5億港元)收購羅馬尼亞中堅達古辛，成為英超冬季「標王」，阿仙奴、曼聯、利物浦同車路士都「零增兵」。英國《衞報》引述一名英超球會高層話：「我從來未見過英超球會咁擔心花錢，因為英超亦前所未有咁捉財政問題捉得咁嚴。」

足球財經專家Kieran Maguire亦表示：「以往英超對財務違規比較寬容，但依家終於亮出佢哋嘅武器，而且唔少球會之前買人都係分期，就好似你去旅行碌爆卡，之後幾個月要控制開支，不過我相信大部份球會都準備喺夏天大展拳腳。」

●冬窗死線日焦點轉會一覽

球員 原屬球會→加盟球會 轉會費

布查 車路士→富咸 借用

摩根羅渣士 米杜士堡→阿士東維拉 1,500萬鎊

阿當禾艾頓 布力般流浪→水晶宮 1,800萬鎊

素斯 斯特拉斯堡→諾定咸森林 500萬鎊

伊基迪基 巴黎聖日耳門→法蘭克福 借用

貝特蘭查奧爾 阿士東維拉→維拉利爾 免費

比洛迪 羅馬→費倫天拿 借用