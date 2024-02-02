吳安儀篤走伊雲絲及簡娜　決賽再遇「世一」

世界女子排名第2的香港「四眼天后」吳安儀周四(1日)在阿爾巴尼亞女子桌球公開賽，表現強勢，先後淘汰12屆世界冠軍伊雲絲及英格蘭名將簡娜，昂然躋身決賽，再遇宿敵「世一」泰的勒查露，爭逐后冠。

兩周前獲得比利時公開賽亞席的吳安儀，轉戰阿爾巴尼亞賽經過小組爭逐後，與港隊隊友蘇文欣携手躋身8強，並分別對戰兩位英格蘭名將伊雲絲及簡娜，吳安儀與伊雲絲激戰5局，並在最後決勝局轟出一桿80度，以3比2力挫這位強手晉級4強，對住淘汰了蘇文欣的簡娜。

狀態甚勇的吳安儀在準決賽與簡娜都鬥得精彩，開局一度落後兩局，繼而奮力搶攻，並在第4局打出cue70度，一口氣連贏3局反超對手，並且最終以4比3力挫簡娜躋身決賽，兼為隊友蘇文欣成功復仇。

正所謂「不是冤家不聚頭」，吳安儀在決賽將再次面對泰國天后勒查露，她們兩周前才在比利時公開賽決賽碰頭，當時吳安儀以2比4飲恨，屈居亞席；然而，吳安儀與勒查露過往多次碰頭，互有輸贏，但近3次交手當中，吳安儀均在決賽不敵勒查露，當中包括比利時公開賽及去年8月的美國公開賽；這兩位當今的世界一姐及二姐爭逐，將再有惡鬥。