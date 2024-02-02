黃澤林率港隊主場出擊台盃生死戰：希望大家入場

為爭取在台維斯盃世界第二組護級，中國香港將於本周六(3日)及周日(4日)在維多利亞公園網球主場迎戰津巴布韋。這場生死戰對兩隊甚為關鍵。現年19歲的黃澤林（Coleman）將率領港隊主場出戰。另㇐方面，客隊津巴布韋則由老將Benjamin Lock領軍。比賽將於周六、周日香港時間下午2時30分展開，並免費開放予公眾入場觀戰。

港隊今次派出黄澤林、王康傑、黃俊鏗、吳奇龍、陳珏汛及余曉東（隊⾧）出戰，經過周五的抽籤後，王康傑與黃澤林率先明天打頭陣，出戰單打賽事，而Coleman將在雙打夥拍黃俊鏗。對於對手津巴布韋的實力，黃澤林表示：「我認識他們男單一號球手Benjamin Lock，之前在其他比賽有見過他，但大家未對過。我對自己當然有信心啦！我對我的隊友都好有信心！希望我們可以打好每場比賽，為香港取得勝利。」

是次台維盃賽事沒有主客制，加上在主場作賽，Coleman表示會以平常心面對。與上次對拉脫維亞比賽，他覺得這次的對手沒有上次的強勁，加上自己最近的球技進步不少，所以勝算亦高了。儘管周六、日有球王美斯訪港比賽，與台維斯盃撞期，黃澤林希望市民仍能抽空到維園支持港隊。

今次所有比賽（四場單打及㇐場雙打）都採用三盤兩勝制，平手將進行搶七決勝。這次比賽的勝方將進軍2024年9月的世界組第二組賽事；敗方則於今年稍後時間，參加各自所屬的第三組別地區組賽事。