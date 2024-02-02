一場過必先求穩　澳洲南韓做「細」界

亞洲盃8強大戰，2支冠軍熱門澳洲同南韓正面交鋒。澳洲今屆展現出超強防守力，4場比賽只係失過1球，鋼鐵防線成為佢哋爭霸最大法寶；南韓分組賽有前冇後嘅瘋狂踢法幾乎出事，上仗已轉陣踢得保守啲，今仗都唔敢輕舉妄動，2.5球入球細值博。（HOY TV 77台周五晚11時30分直播）

澳洲嘅鋒力相比日、韓等勁旅唔算強大，不過領隊艾萊特採用控球踢法，穩陣行先嘅策略就相當成功，佢哋近8場比賽有7場保持清白身，成功為球隊帶嚟7勝1和嘅不敗走勢。今仗面對實力強橫嘅南韓，生死戰肯定會繼續穩中求勝，佢哋近6場就有5仗總入球開2球或以下。

另邊廂，南韓喺16強憑互射12碼淘汰沙特阿拉伯，連續第3仗喺完場前入波「續命」，整體演出的確未符理想。南韓喺分組賽入8球失6球，差勁防守飽受批評，德國籍領隊奇連士文上仗就改踢3中堅，防守的確係穩定落嚟，不過孫興民同黃喜燦呢對英超組合未撻着，要破澳洲防守都唔係易事。

睇番澳洲同南韓近5次對賽，法定時間總入球全開2球或以下，今仗淘汰賽肯定會先求不失，比賽好可能會陷入拉鋸戰，博2.5球入球細係明智之選。

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