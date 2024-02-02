伊東純也退隊　森保一：佢無法專心比賽

日本將會於亞洲盃8強硬撼伊朗，惟賽前日本足總宣布，陷入性侵風波的伊東純也已經離隊，「藍武士」主教練森保一出席賽前記招時，就對伊東純也退隊感遺憾，認為這位外流法甲蘭斯的主力進攻球員，已無法專注比賽。

日本隊於亞洲盃16強對巴林賽前，日本媒體《週刊新潮》 揭發伊東純也於去年6月踢完代表隊賽事後，性侵兩名女子，其後兩名女子已對伊東提出刑事訴訟。日本足協周四（1日）表示考慮到伊東的身心狀態，宣布他退隊的消息。

不過伊東去留一度出現變數，在消息公布後約6小時，日本隊總監山本昌邦就表示暫緩伊東離隊的決定，並透露主教練森保一及「藍武士」球員，都希望與伊東純也繼續並肩作戰：「一班球員有強烈意願，希望同伊東一齊奮鬥到底。」結果去到周五（2日），日本足總會長田嶋幸三出面召開記者會，表示維持讓這位效力法甲蘭斯的翼鋒離開國家隊的決定。

「藍武士」8強戰將要硬撼伊朗，賽前伊東已沒有參與球隊操練，主教練森保一周五（2日）出席賽前記招時，亦談到伊東的情況：「我有同伊東溝通過，現時佢嘅心理狀態，已唔適宜應付高強度比賽。」伊東純也今屆3場分組賽都有上陣，森保一續指對這位進攻主力無緣鬥伊朗感遺憾：「佢係亞洲頂級球員，如果佢冇得參與亞洲盃，冇份出戰日本同伊朗嘅亞洲頂級對決，亞洲足球水平係唔會提升。」