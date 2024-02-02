【非國盃】8強開戰　尼日利亞入球細最安心

非國盃8強今晚開打，頭場有尼日利亞硬撼安哥拉。「超霸鷹」今屆表現超穩定，尤其係防守固若金湯，對住異軍突起嘅安哥拉，更加唔敢輕舉妄動，2.5球入球細乃不二之選。（Now 638周六凌晨1時直播）

如果大家有留意開非國盃，都會發現入波偏少，今屆36場分組賽，有21場開2球或以下，始終非洲球員較着重個人多於整體，前線欠缺組織，過於倚賴打天才波，反而更易於防守。尼日利亞前線坐擁域陀奧森漢、盧卡文等意甲射手，兩人都已經開齋，不過佢哋防守表現更加突出，各項賽事近7場全開2球或以下，其中今屆非國盃4場獲3勝1和，僅失1粒，包括16強以2比0輕取另一勁敵喀麥隆，非常穩健。

安哥拉今屆非國盃4場同錄3勝1和，雖然對手實力偏弱，但佢哋明顯愈踢愈有信心，「超霸鷹」不得不防，而且作為一支爭冠球隊，打淘汰賽一定踢得更小心謹慎，加上雙方近4次碰頭，法定時間全開2球或以下，呢場唔慌多波入，一於捧細。

至於尾場有剛果民主共和國對住畿內亞，剛軍今屆4場法定時間全部打和，明顯鍾意玩拖字訣，預計今場都會照辦煮碗，和波賠率被壓到得番2.47倍咁低，不妨直取和波。

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