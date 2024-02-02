佐藤壽人：藍武士前景明「朗」

伊朗於今屆亞洲盃16強賽，跟敘利亞踢足120分鐘後以1比1打成平手，最終憑著互射12碼勝出，不過前鋒泰尼米於比賽中領紅被逐。

伊朗在控制戰局的情況下取得領先優勢，但未能再入1球埋下了伏線，及後更讓敘利亞追平比數。考慮到他們只有兩日時間準備今場的8強賽事，所以在經過長時間的苦戰後，肯定對球隊帶來影響。今場對日本，伊朗定要搶到對手幾位輔鋒的腳下球，進攻時亦要嘗試在邊路位置取得優勢才可。由於泰尼米今仗停賽，所以我預期阿斯蒙將是球隊最主要的威脅來源。

日本於16強賽以3比1輕取巴林，成功晉級8強。藍武士面對巴林的4-1-4-1緊密陣式，不斷嘗試找出空位，成功令堂安律為球隊先開紀錄。日本的一對中堅板倉滉及冨安健洋防守穩固，一眾前鋒也不停走動，確保球隊能夠快速地反守為攻，加上三笘勳經已傷癒復出，看來球隊的實力相當強勁。

伊朗今仗將會專注防務，所以日本必須要於比賽早段取得突破。由於兩場賽事之間只有兩日的休息時間，我認為日本或許會作出一定的輪換，南野拓實的經驗及走動將會大派用場。考慮到雙方於16強的晉級過程，而且論板凳深度似乎是日本較佳，加上又有三笘勳復出，故我認為藍武士今仗將可獲勝，晉級4強。

至於尾場卡塔爾主場對烏茲別克。今屆亞洲盃決賽周主辦國兼上屆冠軍卡塔爾，16強以2比1反勝巴勒斯坦，向其衛冕之路又踏前了一步。卡塔爾由分組賽首戰開始便狀態大勇，能夠在生波或死球攻勢下取得入球，加上是以主辦國的身份出戰，所以全隊上下團結一致。阿菲夫是球隊進攻的核心，他不但能夠自己取得士哥，更加可以於多個位置嘗試為隊友製造入波機會。

由於烏茲別克防守時會排出4-5-1陣式，故我認為阿菲夫在對方中後場之間的走動，將會為卡塔爾製造到空位及啟動進攻，這一點相當關鍵。烏茲別克上仗以同樣比數2比1擊敗泰國，成功躋身8強。他們於該場比賽甫開賽便控制戰局，而且製造了多個機會，但門前欠缺一點質素。防守方面也一樣，他們容許泰國多次展開反擊攻勢，因此，他們需要限制對方在自己3位中堅之間製造機會。烏茲別克在上半場甫開賽就需要積極嘗試取得入球。烏雲路夫有能力攻破對方防線身後位置，我相信他的走動以及盤扭技術，將會為卡塔爾後防構成問題。

不過，非中東球隊於今屆賽事將要感受作客之苦，事關他們要面對中東球迷對主隊的熱烈支持，氣氛相當熾熱。雖然烏茲別克是一個難纏的對手，但我認為由於卡塔爾主場出擊，加上進攻上面擁有阿菲夫及艾姆斯阿里攻堅，預計東道主今仗將有足夠本錢取得勝利。