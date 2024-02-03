孫興民加時罰球奠勝　南韓反勝澳洲闖4強

亞洲盃周五（2日）假多哈南部球場爆發8強重頭戲，南韓火併澳洲。結果率先失守的南韓，憑黃喜燦12碼建功，以及孫興民加時階段射入罰球，鬥足120分鐘才以2比1，反勝憑奇治葛雲先拔頭籌，兼且比賽尾段要10人應戰的澳洲。

「袋鼠軍團」今場前線變陣，奇治葛雲及米歇爾杜基兩位前鋒復任正選，積臣艾雲與干拿麥卡菲兩位聖保利隊友坐鎮中場，門將位置繼續派出馬菲賴恩；「太極虎」則有曹圭成重返正選大軍擔任箭頭，黃喜燦今屆賽事首次擔正，與李康仁負責兩翼側擊。

南韓開局雖然控球優勢明顯，但澳洲的反擊更犀利，20分鐘奇治葛雲推入禁區勁射，被南韓門將趙賢祐飛身撲出。32分鐘，黃喜燦接應薛英佑傳中射入空門，但球證判罰後者越位在先，慘食詐胡。42分鐘，澳洲右路傳中，伏兵遠柱的奇治葛雲窩利抽射入網，為「袋鼠軍團」完半場前先拔頭籌。

換邊後澳洲有機會擴大領先優勢，可惜馬田保爾禁區內兩次起腳，都被趙賢祐擋出。南韓站穩陣腳後全軍壓上，用兩邊傳中衝擊澳洲禁區。「袋鼠軍團」防線捱到補時終於失守，孫興民禁區內為南韓博到12碼，黃喜燦負責操刀射入，為「太極虎」完法定時間前追成平手。

加時階段南韓繼續搶攻，104分鐘，獲得前場罰球機會，孫興民操刀直射入網，為南韓反超比數。及後澳洲更要踢少1人，後備入替的艾登奧尼爾侵犯黃喜燦，球證看過VAR後，推翻原本黃牌警告的決定，將這位澳洲中場直紅驅逐。最終南韓將2比1勝局保持到完場，闖入4強。