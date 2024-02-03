南韓踢緊喪屍足球？孫興民：最緊要贏波

南韓周五（2日）出戰亞洲盃8強，同澳洲鬥足120分鐘，才艱難擊敗對手晉級。賽後南韓球迷用「喪屍足球」來形容「太極虎」的表現，對此南韓主帥奇連士文表示不介意這個稱號，至於贏波功臣孫興民，就認為今場勝仗，只會令球隊更團結。

繼亞洲盃16強互射12碼淘汰沙特阿拉伯，南韓8強又同澳洲踢到加時，才靠孫興民射入奠勝罰球擊敗對手，兩場淘汰賽都是在先落後情況下，法定時間補時階段才斬獲扳平入球，最終死裡逃生。澳洲16強輕鬆擊敗印尼，更比南韓多2日時間休息，惟今場去到比賽後段，在澳洲球員體能接近極限的時候，南韓球員似乎仍有用不完的氣力，超強戰意令人驚嘆不已。

8強戰終場哨聲響起時，已是南韓當地深夜，但仍有不少球迷捱夜觀看直播，賽後有南韓球迷就用「喪屍足球」，來形容南韓打不死的表現。奇連士文出席賽後記招時，就被問到對這個稱號的看法，他笑笑口回應道：「我唔介意，南韓超過60年冇捧起過亞洲盃冠軍，國民對球隊有好大期望，呢種諗法可能影響到球隊上半場表現，但失波之後我哋已經冇退路，惟有加快比賽節奏同製造機會，從南韓球員嘅眼神中，可以見到佢哋渴望踢出令國民驕傲嘅表現。」

以今場最佳球員身分出席記招的孫興民，就認為外界的評價並不重要：「最緊要係攞到理想嘅賽果，外界點睇係次要，要踢足120分鐘，過程好痛苦好唔容易，但球隊今場顯示出鬥志，呢場波只會令到大家更團結。」孫興民指出球員生涯多年來，都未試過連續兩場踢足120分鐘，承認今場難免感到疲倦，但強調球隊爭冠目標不變：「亞洲盃只剩下4支球隊，得1隊會攞冠軍，嚟緊任何事都唔可以成為藉口。」