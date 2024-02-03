吳安儀挫「世一」兼宿敵　捧走生涯第19冠

香港「四眼Cue后」吳安儀周五(2日)在阿爾巴尼亞女子桌球公開賽，再遇宿敵兼「世一」的泰國名將勒查露爭逐決賽，二人鬥足7局，吳安儀成功阻截對方的反擊，以4比3封后，並贏得生涯第19個女子排名賽錦標。

兩位名將今天是繼12日前在比利時公開賽決賽後再演翻版對決，世界排名第2的吳安儀今仗表現出色，開賽已一口氣連贏3局領先，然而近況甚勇的勒查露隨後強勢反擊，追至3比3平手，幸而「香港Cue后」在決勝局把握關鍵球，成功復仇，並繼去年10月的澳洲公開賽後，時隔4個月後捧走今季第二個錦標，同時也終止了勒查露近月自美國公開賽及比利時公開賽以來的連勝紀錄。

擁有三個世界冠軍的吳安儀，袋走個人生涯第19個排名賽錦標，而今次比賽盡顯實力，小組出線後，先後在8強淘汰12屆世界冠軍伊雲絲及4強力挫英格蘭名將簡娜，最終更戰勝了最近連番落敗的「世一」勒查露，奪冠實至名歸。

吳安儀賽後表示今次比賽的確贏來不易：「小組賽已經不容易，因不敵中國的白雨露以次名出線，跟住8強面對伊雲絲，決賽再撼勒查露，其實這已是繼美國公開賽及比利時公開後，第三次碰到她；今天開局自己的防守很好，帶住3比0，但被她追至3比3時自己很緊張。」安儀坦言今仗發揮穩定：「幸好自己的發揮穩定，在關鍵時刻沒有犯錯，而見她的水平一次比一次高，其實一場比一場更難打。」

吳安儀此賽奪冠後，會繼續留在阿爾巴尼亞參加稍後展開賽的WSF公開賽，而在年初三（12日）會到列斯參加Q-Tour以爭取男子職業巡迴賽的資格，因此她將在英國渡新歲，而她也不忘向球迷提早拜年：「我要新年後才回來，先跟大家拜過早年，祝各位新年快樂，身體健康，因為自己狗狗Muffin最近都唔舒服，所以大家都要健健康康，事事順利!」