亞洲盃8強日本鬥伊朗　免費台黃金時間直播

亞洲盃8強上演本屆最矚目戲碼，兩支爭標分子對撼，3屆冠軍伊朗火併4屆盟主日本！兩隊歷來多次交手互有勝負，牌面上難分高下，考慮到雙方擁有亞洲頂級攻力，加上日本近8場全開3球或以上，今場隨時上演入球騷，2.5球嘅入球大屬不二之選。（HOY TV 76台周六晚7時30分直播）

今屆賽事喺卡塔爾舉行，伊朗等如擁有半個主場，有利球員發揮，事實上「亞洲2哥」伊朗喺分組賽表現亦對辦，3戰全勝首名出線，不過上場16強表現有所回落，要靠互射12碼淘汰敘利亞，累積攻入3球嘅影子前鋒泰尼米更領紅牌，今場停賽，入球重責將落在累積入2球嘅翼鋒加耶迪身上，呢位25歲攻擊手分組賽對巴勒斯坦同香港隊都有「士哥」，將成為日本後防心腹大患。

日本隊雖貴為「亞洲1哥」，但今屆賽事表現略嫌失準，分組賽僅以2勝1負次名出線，分組賽不敵伊拉克後國際賽11連勝終止，後防不穩屬大問題，已經連續5場出現失球，門將鈴木彩艷外號「日本奧拿拿」，今場面對攻力強勁嘅伊朗，相信好難保持清白。不過「藍武士」4戰攻入11球，攻力屬今屆各隊之冠，上田綺世累積攻入4球，隨時再有進帳，伊東純也退隊更將不利因素清除，今場入球唔會少。

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