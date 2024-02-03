艾辛：馬里8強往績「特」醒

科特迪瓦過去一周以今屆非國盃東道主身份晉級至最後8強，從「狗雄」搖身一變成為「英雄」。

科特迪瓦在主帥一職暫時懸空的情況下，分組賽勉強出線，球場內充斥著不滿球隊表現的憤怒主隊球迷。在16強戰，衛冕冠軍塞內加爾看似能把科特迪瓦淘汰出局，然而結果出人意表，主隊表現出色，並把比賽拖到12碼大戰，最終取得了勝利。科特迪瓦對迎來陣中射手施巴斯坦賀拿的復出，肯定感到高興。他們在今屆的4場非國盃比賽只入了3球，鋒力欠奉，而施巴斯坦賀拿在對塞內加爾的比賽中後備出場，預料今場會在今屆非國盃上首次正選登場，以解決球隊攻力不足的問題。

我認為對塞內加爾的比賽中，另一個令人印象深刻的球員是基斯爾。當他後備入替後，控制了比賽節奏，更在尾段射入12碼追和，並且在互射12碼階段射入最後1球終結比賽。這證明他可以應對像非國盃8強這樣擁有巨大壓力的場口，我認為他將會在今場比賽中正選登場。在一次性的大賽中，氣勢就是一切，有了科特迪瓦主場的球迷支持，他們將會信心滿滿。

然而，我預測的賽事黑馬兼是一支極其頑強的馬里，將會是科特迪瓦的8強對手。剛才談及的氣勢，馬里也同樣具備，皆因他們在過去 的18 場比賽中，只輸掉了1場。他們目前在整個非國盃上只失了2球，其中一個更是12碼，像另一支8強球隊南非一樣，保持不失球是晉級的關鍵。

擁有咸馬利查奧爾、比蘇馬、阿馬度希達拉、辛拿約高和穆罕默德卡馬拉等球員，聚首在同一支球隊，這是馬里有史以來最有才華的陣容。其中一名關鍵球員比蘇馬因在操練中受傷而缺陣了16強賽，故他們希望他能夠在今場比賽趕及復出回歸。馬里之前4次殺入非國盃8強，皆能順利晉級，故我認為他們將在第5次的8強比賽中保持完美紀錄，以黑馬身份擊敗東道主出線4強。

另外，佛得角可說是今屆非國盃最大的驚喜之一。考慮到他們只是史上第4次參加決賽周，但卻讓人留下深刻印象，完全配得上晉級到最後8強。如果今場對南非獲勝，他們將首次擠身4強。他們的優勢在於關鍵時刻入球的能力，到目前為止在今屆非國盃已經攻入8 球，在所有球隊中排名第3，而且基於我們在今屆賽事上看到部分球隊慘不忍睹的攻擊力和埋門質素，他們擁有這個的入球數字，絕對是一項成就。

更令人難以置信的是，帶領這支「藍鯊」攻堅的球員是接近35歲的碧比及文迪斯。他們二人多年累積下來的經驗，對於一支如此缺乏非國盃經歷的球隊來說至關重要。

另一邊廂，南非也令人詫異地晉身最後8強，沒人能夠預料到他們在分組賽出線後，竟然能在16強擊敗奪冠熱門摩洛哥。每個人都認為摩洛哥能輕易晉級，但南非找到了屬於他們的戰士精神，成為最終的勝利者。擊敗摩洛哥的一大關鍵在於南非的防守強度之高，我認為這將是他們贏得今場比賽的原因。在過去的3場非國盃，他們保持清白之身，故我深信這是因為他們整條後防線都是由同一球會效力的隊友所組成，這種默契成為贏得比賽的關鍵，佛得角將很難撕破其防線。

我預料這將是一場謹慎的比賽，雙方之間不會產生太多人球，我預計南非的防守將能夠阻止佛得角的進攻，並為他們贏得4強入場劵。