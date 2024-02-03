精英籃球賽　林大輝熱血反勝女拔　連續兩年入決賽

全港學界籃球精英賽周六（3日）移師灣仔伊利沙伯體育館舉行4強賽事，上屆亞軍林大輝中學憑5人得分上雙，以68：58反勝拔萃女書院，連續兩年闖進決賽，周日將與協恩中學奪冠軍寶座。

上屆亞軍林大輝中學今場表現慢熱，相反拔萃女書院有文浩琳和丘琦博得「and 1」，首節領先18：9。第2節何凱晴和劉倬熒先後轟三分球，助林大輝收窄分差，半場追至24：35。

換邊後，林大輝大打反擊，上半場錄4犯的將功補過，與鄭思睿和朱寶恩打出一輪8比0攻勢助林大輝反超前，身高1米81的朱寶恩更向對手送出封阻為球隊振士氣。廖詠琪單節轟入10分，朱寶恩亦取得不少進攻籃板造就反擊機會，林大輝以51：49進入最後一節。

女拔射手盧靜瑤轟入三分球，一度為女拔追成平手，不過控衞王心言中段抽筋退下火線，令球隊組織更添困難，至於林大輝則愈戰愈勇，何凱晴更於尾段連轟2記三分球奠勝，最終林大輝以68：58反勝，將與4強82：35大勝裘錦秋中學（葵涌）的協恩中學爭奪冠軍。

林大輝中學今場多點開花，共有5人得分上雙，其中鄭思睿攻入14分，另加7助攻4籃板，何凱晴轟4個三分球得14分，女足港腳朱寶恩今場成為「籃板王」，取得12分36個籃板，另外廖詠琪和李巧怡各得11及10分。

賽後，鄭思睿和隊友相擁之後激動大哭，隨後向球迷送上「大心心」。鄭思睿表示：「上半場自己因為太緊張，沒有控制好情緒，作為控衞未能控制節奏，幸好下半場能調整過來，特別是第3節抽筋之後，我對自己說：『真的夠了，是時候收拾心情』。下半場感受到隊友一條心連在一起，大家努力追回分數。」

林大輝中學連續兩年於決賽遇上協恩中學，教練陳翊麟承認球隊上半場表現未如理想，廖詠琪早早累積4犯更加打亂部署：「這個半月，我們都一直都針對協恩訓練，8強之後去過兩次集訓加強默契，到上星期才回到部署女拔的訓練，大家未能打出應有水準。今屆球員比上屆陣容更加完整，加上不少球員擁有去年總決賽經驗，有信心能拉近與協恩的距離。」

今屆精英賽將是中六的朱寶恩最後一屆比賽，這位香港女足代表最近加盟中甲球隊佛山皓搏，即將展開外流生涯，陳翊麟透露她完成精英賽和DSE後，就會回歸佛山皓搏，未必會出戰之後的校隊籃球賽。